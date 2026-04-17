La Mesa Directiva del Congreso capitalino, a petición de la coordinadora de Morena, Xóchitl Bravo, dejó sin efectos las excitativas lanzadas el pasado 24 de marzo en la que pedían a diversas comisiones ponerse a trabajar para dictaminar 11 iniciativas.

A través de un oficio, la diputada pidió el retiro de las excitativas a fin de abrir un espacio de consenso, diálogo e impulso de entendimiento parlamentario con relación a dichos instrumentos legislativos.

En tanto, los diputados del PVEM, encabezados por Jesús Sesma, plantearon modificar la Ley Orgánica y el Reglamento del Congreso local para que las iniciativas que no sean dictaminadas tras una excitativa, suban directamente a pleno para su análisis y discusión.

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