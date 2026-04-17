Chalco, Méx.— Una unidad del Trolebús de la línea Chalco-Santa Marta chocó la mañana de ayer contra la estación Covadonga, lo que dejó 20 personas lesionadas, según Protección Civil del Estado de México.

El incidente ocurrió en la avenida Solidaridad y Nuestra Señora de los Remedios, en el municipio mexiquense de Chalco.

De los 20 lesionados, 18 presentaron heridas leves y dos más resultaron tener lesiones de consideración.

Entre estos últimos se encuentran una mujer de 72 años con fractura bilateral de fémur, tibia y peroné en extremidad pélvica izquierda, y otra mujer de 73 años con policontusiones.

Paramédicos de Cruz Roja Chalco, Cruz Roja Valle de Chalco, Bomberos Chalco, de Protección Civil de Tlalmanalco,así como rescatistas privados, atendieron a los heridos en el lugar.

Dos pacientes clasificados como delicados recibieron atención prioritaria. Posteriormente, 19 lesionados fueron trasladados en ambulancias particulares de la Ciudad de México hacia la clínica Santa Rosa, en la colonia Agrícola Pantitlán.

Versiones iniciales indican que el conductor perdió el control del vehículo al tratar de esquivar una coladera que está destapada y se impactó contra una de las paredes de la estación del Trolebús.

Otro testimonio establece que el conductor se habría quedado dormido, pero serán las autoridades quienes determinen las causas del percance.

El Servicio de Transportes Eléctricos (STE) confirmó que las 20 personas resultaron heridas tras el choque. Ayer por la tarde precisó que seis personas fueron dadas de alta tras este choque y dos fueron trasladadas al Hospital Amerimed San Ángel, en la alcaldía Álvaro Obregón, y se mantienen bajo observación médica.

“Personal del Servicio de Transportes Eléctricos permanece en ambos centros hospitalarios para dar seguimiento puntual a la atención que reciben las personas que resultaron lesionadas y brindar acompañamiento a sus familiares”, expuso el STE.

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