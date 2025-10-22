Más Información

La defensa de Donovan “N”, el segundo presunto implicado en el asesinato del abogado David Cohen Sacal, no descarta ir por un procedimiento abreviado, con lo que el detenido aceptaría la culpa y obtendría una reducción de sentencia.

“Con base en nuestro análisis, platicando con los peritos, vamos a determinar cuál va ser la estrategia de defensa; no descartamos el procedimiento abreviado, obviamente, en caso de encontrar que hubo responsabilidad”, afirmó el abogado defensor, Enrique Mayen.

Lo anterior lo dijo al salir de la audiencia inicial contra Donovan “N”, a quien se le cumplimentó una orden de aprehensión por homicidio calificado contra Cohen Sacal.

Se quedó en prisión preventiva en el Reclusorio Sur, donde ya estaba, pues se encuentra acusado de delitos contra la salud, cohecho y portación de arma de fuego.

Ahí, su defensa solicitó la ampliación del término constitucional para revisar los videos que forman parte de la carpeta de investigación.

Mayen estimó que, en caso de ir por el procedimiento abreviado, su defendido podría recibir una pena entre 18 o 19 años, pues haría una declaración de culpabilidad.

