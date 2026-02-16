Decenas de parejas disfrutaron de una serenata en el Jardín del Buen Amor instalado en el Zócalo capitalino, en el contexto del Día del Amor y la Amistad.

Con sus trajes perfectamente planchados y corbatas de color naranja, un cuarteto atendió todo tipo de peticiones, que iban desde Urge, para los más grandes, hasta La incondicional, de Luis Miguel, para los más jóvenes.