Decenas de parejas disfrutaron de una serenata en el Jardín del Buen Amor instalado en el Zócalo capitalino, en el contexto del Día del Amor y la Amistad.
Con sus trajes perfectamente planchados y corbatas de color naranja, un cuarteto atendió todo tipo de peticiones, que iban desde Urge, para los más grandes, hasta La incondicional, de Luis Miguel, para los más jóvenes.
