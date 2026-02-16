Más Información

Marx Arriaga suma segunda noche en la SEP entre transmisiones, tamales y barbacoa; mantiene plantón por libros de texto

Se mantiene fase 1 de contingencia ambiental en el Valle de México; anticiclón agravará calidad del aire

Comités de Defensa de la Nueva Escuela Mexicana exigen aumento salarial del 100% al magisterio; rechazan destitución de Marx Arriaga

Sheinbaum anuncia incentivo fiscal de 30% al ISR para cine mexicano; estímulo apoyará largometrajes y series

El mundo exclusivo de IMG Academy; educación de alto rendimiento y residencia VIP, así es la escuela ligada a presuntos hijos de narcos

Karime Macías, exesposa de Javier Duarte, se queda en Reino Unido; libra extradición por presunto desvío de 112 mdp del DIF

Decenas de parejas disfrutaron de una serenata en el Jardín del Buen Amor instalado en el Zócalo capitalino, en el contexto del Día del Amor y la Amistad.

Con sus trajes perfectamente planchados y corbatas de color naranja, un cuarteto atendió todo tipo de peticiones, que iban desde Urge, para los más grandes, hasta La incondicional, de Luis Miguel, para los más jóvenes.

