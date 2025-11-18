Tlalnepantla, Méx.—En el Estado de México se han emitido 50 mil 413 certificados para motociclistas y 49 mil 851 licencias tipo “C” en lo que va del año, informó Alejandro Palacios Estrada, director del Registro de Licencias y Operadores de la Secretaría de Movilidad (Semov).

Desde la entrada en vigor de esta medida, el pasado 7 de enero, 54 mil 694 personas han acudido a un módulo de la Semov para someterse al proceso de certificación.

Del total, los que acreditaron representa casi 92% de los participantes. En contraste, cerca de 8%, equivalente a 4 mil 281 personas, no logró aprobar el examen y deberá repetirlo para continuar con el trámite correspondiente ante la Secretaría de Movilidad.

La Secretaría explicó que esta certificación se implementó con el propósito de reducir los accidentes viales, ante el crecimiento constante del uso de motocicletas en el estado, sobre todo como herramienta de trabajo en actividades de reparto y movilidad cotidiana.

El trámite de certificación se realiza en los módulos ubicados en Cuautitlán Izcalli, Metepec, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla y Chalco, además de las jornadas itinerantes que la dependencia despliega en distintos municipios para atender la demanda.

La certificación es obligatoria para quienes tramitan o renuevan la licencia tipo “C”, cuya vigencia va de uno a cuatro años, con costos según el periodo solicitado.

La evaluación tiene un precio fijo de 460 pesos, independiente al pago por la licencia, y está a cargo de empresas acreditadas por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (Conocer).

Sobre las licencias tipo C, la Semov informó que de las 49 mil 851 licencias emitidas, 47% son trámites por primera vez, con 23 mil 280 documentos otorgados.