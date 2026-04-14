Tras advertir que en la Ciudad de México “habrá tolerancia cero” a la extorsión, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que entregará, al Congreso capitalino un paquete de reformas al Código Penal para tipificar el delito de “hostigamiento coercitivo” y perseguir como delito grave lo que actualmente se conoce como tentativa de extorsión.

“Estaremos entregando un paquete de reformas al Código Penal para presentar, tanto lo necesario para alinearnos con las reformas federales que se hicieron, como también un nuevo tipo penal, un nuevo delito que le llamamos: coerción, que le llamamos, lo que conocíamos como “tentativa a la extorsión”, hoy estamos presentándolo ya como hostigamiento coercitivo”, dijo.

Con esto, afirmó que tanto la extorsión consumada como la tentativa de extorsión, serán considerados delitos graves en la capital.

Al encabezar la firma del Pacto contra la Extorsión, la mandataria capitalina dio a conocer que será hoy martes 14 de abril cuando entregue al Congreso local dicha iniciativa.

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