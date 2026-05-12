La iniciativa sobre extorsión, lo relacionado con el Sistema Público de Cuidados son prioridades legislativas del gobierno que delinea el secretario de Gobierno, César Cravioto, para que se aborden en el Congreso de la Ciudad de México. Sobre el Plan General de Desarrollo (PGD), si bien dice es prioridad, se analiza si se enviará este o el otro periodo para que lo analicen diputados.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el encargado de la política interior de la capital del país, confió en que la iniciativa que envió al Legislativo en abril pasado, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, respecto al delito de extorsión salga en este periodo. “Yo espero que lo de extorsiones sí debe de salir, faltan todavía tres semanas (del periodo), todavía debería de salir”, dijo.

En abril pasado, la mandataria capitalina envió una iniciativa para tipificar el delito de hostigamiento coercitivo. Dicha iniciativa deroga el aumento de penas por el delito de extorsión y las 15 agravantes, las cuales se habían aprobado en diciembre de 2024.

Respecto al tema de cuidados señaló que se “está avanzando”. Cabe destacar que la semana pasada, el Pleno del Congreso aprobó un dictamen para reconocer en la Constitución capitalina el valor social y económico de los cuidados.

Sobre el PGD, cuyas consultas concluyeron en abril de este año, el secretario de Gobierno señaló que a la administración capitalina le toca mandar el documento, tras las consultas, a los diputados capitalinos.

Sin embargo, afirmó que tienen que ser “muy cuidadosos” en que se incluyan todas las opiniones vertidas en las consultas, incluidas las de la oposición, por lo que afirmó que si da tiempo de enviarla en este periodo así se hará, sino, será posteriormente.

“La verdad es que queremos que todo lo que se recabó en las consultas, en las consultas presenciales, pero también en las consultas que se hicieron a través de las páginas, todos los comentarios de la gente, todo quede incluido, es muy impresionante, tenemos que ser muy cuidados, si da tiempo se mandará y si no da tiempo se mandará posterior, pero no queremos correr y no queremos que haya reclamos de propuestas que se hicieron, incluyendo las de la oposición, no queden reflejadas”, puntualizó Cravioto.

Afirmó que el compromiso de parte del Gobierno es entregar el documento este año, pero la discusión y votación le tocará al Congreso. “Aun cuando lo mandemos en este periodo o en la Permanente; de todos modos, la discusión real del Congreso será en el siguiente periodo”, indicó el funcionario.

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