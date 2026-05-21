Cuautitlán Izcalli, Méx.— Un tabulador de tarifas del Tren Felipe Ángeles se encuentra publicado en el sitio web oficial del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), instancia gubernamental a cargo de la operación de la nueva ruta Buenavista-AIFA, en el que se indica que el costo más alto es de 110 pesos y el más bajo, 11.50 pesos.

Desde su inauguración, el 26 de abril, el titular de Banobras, Jorge Alberto Mendoza, informó que el tren funcionaría con una tarifa promocional en su primer mes, la cual es de 45 pesos por el recorrido completo, y para las demás estaciones en 11.50. Se prevé que esos costos venzan el 26 de mayo cuando se cumple el primer mes.

En el portal web de Fonadin el público usuario puede encontrar un apartado con las reglas de aplicación para el funcionamiento y uso del Tren Buenavista Ramal Lechería-AIFA, mismo que establece las tarifas de uso del servicio divididas en viaje corto, viaje medio, viaje largo y viaje AIFA.

Para el caso del viaje corto se estipula que es de 0 a 12.89 kilómetros y el precio de 11.50 pesos. El viaje medio comprende de 12.9 km a 25.59 km por 26.50 pesos. El viaje largo es de 25.60 km a 37.60 km con precio de 40 pesos. Y el viaje al AIFA es de 0 a 41.2 km por 110 pesos.

En ese mismo documento de reglas para el funcionamiento del Tren Felipe Ángeles está un apartado con disposiciones generales, entre las que se prohíbe que personas como ambulantes, cantantes, payasos, entre otras, pidan dinero como retribución. También menciona las prohibiciones y sanciones, que sería de 100 pesos por no registrar la entrada en torniquete y lo mismo por no registrar salida.