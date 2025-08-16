Este domingo 17 de agosto se llevará a cabo la consulta del Presupuesto Participativo, por lo que a partir de las 9:00 y hasta las 17:00 horas, los capitalinos podrán acudir a las mesas receptoras de opinión, para elegir el proyecto vecinal de su preferencia.

¿Qué es la Consulta del Presupuesto Participativo?

A través del Presupuesto Participativo, la ciudadanía podrá decidir cómo aplicar el 4% del recurso de cada una de las alcaldías para mejorar su entorno a través de proyectos específicos propuestos por personas residentes, habitantes y originarias de la Ciudad de México.

¿Cómo ubicar la mesa que te corresponde?

Para ubicar la mesa receptora correspondiente se puede ingresar al sitio web del Instituto Electoral de la Ciudad de México, www.iecm.mx donde fue habilitado un micrositio sobre esta consulta ciudadana o bien, directamente al link https://scmgpc.iecm.mx/UbicatuMRO.php

Ahí podrás elegir la búsqueda por sección electoral, demarcación territorial o distrito local.

Otra opción es llamar a CITIECM al 800 433 3222 y al 55 2652 1175, o acudir a alguna de las 33 direcciones distritales del IECM.

Para acudir a emitir tu opinión es necesario presentar credencial para votar vigente y estar en la Lista Nominal que actualmente es de 7 millones 333 mil 351 personas.

Las boletas para la consulta contarán con recuadros enumerados del 1 al 30.

Para emitir su opinión la ciudadanía deberá marcar el número asignado aleatoriamente al proyecto de su preferencia.

En caso de que en una colonia se tengan más de 30 proyectos dictaminados viables se imprimirán al reverso recuadros del 31 al 60, con la finalidad de cubrir el total de proyectos que se someterán a opinión.

¿Dónde consultar los proyectos?

Los proyectos a elegir se pueden consultar en: https://siproe2025.iecm.mx/sistema-integral/