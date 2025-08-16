Más Información

El AICM atraviesa su verano más negro en cuatro años

El AICM atraviesa su verano más negro en cuatro años

Aprueban licencia y placa obligatorias para bicimotos y scooters

Aprueban licencia y placa obligatorias para bicimotos y scooters

Prevén que abasto de gasolina se normalice este fin de semana

Prevén que abasto de gasolina se normalice este fin de semana

Ángel Del Villar, exmánager de Gerardo Ortiz, es condenado a 4 años por vínculos con el narco

Ángel Del Villar, exmánager de Gerardo Ortiz, es condenado a 4 años por vínculos con el narco

Detienen en Jalisco a sacerdote colombiano acusado de abusar de una adolescente; venía en un vuelo proveniente de Panamá

Detienen en Jalisco a sacerdote colombiano acusado de abusar de una adolescente; venía en un vuelo proveniente de Panamá

Sheinbaum anuncia Corredor Gran Selva Maya Belice-Guatemala y México; buscan preservar 5.7 millones de hectáreas

Sheinbaum anuncia Corredor Gran Selva Maya Belice-Guatemala y México; buscan preservar 5.7 millones de hectáreas

El aprobó la llamada que establece penas de hasta 30 años de cárcel a quien cometa el delito de homicidio en contra un hermanastro, hermanastra, hijastro o hijastra, además de la pérdida de los derechos que el agresor tenga respecto de la víctima.

En sesión extraordinaria, los diputados avalaron modificaciones al artículo 125 del Código Penal local, donde se estable que aquel que prive de la vida a su ascendiente o descendiente consanguíneo en línea recta, hermano, hermanastro, adoptante o adoptado, hijastro, cónyuge, concubina o concubinario u otra relación de pareja permanente, con conocimiento de esa relación, se le impondrá prisión de 10 a 30 años y pérdida de los derechos que tenga con respecto a la víctima incluidos los de carácter sucesorio.

La integrante de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, la diputada Elizabeth Mateos Hernández, recordó la historia de Crucito de apenas seis años de edad, originario de Iztacalco, “que fue arrebatado de este mundo por la violencia de quien debía protegerlo: la pareja sentimental de su madre”.

Lee también:

El dictamen aprobado indica que, de acuerdo con el Registro de lesiones de la Secretaría de Salud, durante el año 2022 se registraron 32 mil 171 personas de entre 1 y 17 años que, tuvieron que ser atendidas en Hospitales de México, por haber sido víctimas de violencia familiar o no familiar.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses