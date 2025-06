La ciclovía de Calzada de Tlalpan conectará con cinco circuitos de movilidad (ejes y calles), que estarán listos en marzo del próximo año, previo al Mundial de Futbol 2026. El proyecto del Gobierno de la Ciudad de México de construir 80 kilómetros más de ciclovías incrementará entre 20% y 30% más el uso de la bicicleta como medio de transporte, aseguró el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto.

En entrevista con EL UNIVERSAL, explicó que la ciclovía en Calzada Tlalpan tendrá una extensión de 34 kilómetros por ambos sentidos, del tramo que va de Renato Leduc a Tlaxcoaque.

El ciclocarril conectará con cinco circuitos. Lorenzo Boturini que consta de 6.9 kilómetros de ciclovía y cruzará por Calzada México Tacuba-Circuito Interior Melchor Ocampo); Eje 5 y Eje 6 con 6.4 kilómetros, (Eje Central Lázaro Cárdenas-Calzada de la Viga).

Fuente: Elaboración propia con información de la Semovi

La ciclovía Miguel Ángel de Quevedo-Calzada Taxqueña conformada por 5 kilómetros que atraviesan por avenida Pacífico-Cerro del Cubilete; División del Norte de Circuito Interior-Calzada Acoxpa de 19.8 kilómetros. Así como Calzada Acoxpa que circula por Tlalpan-Periférico, conformada por 6.8 kilómetros; y Ponciano Arriaga con 5 kilómetros de trayecto por Plaza de la República-avenida Hidalgo.

El secretario de Movilidad precisó que cerca de medio millón de viajes al día se realizan en bicicleta, sumado al proyecto Ecobici y ciclovías que están en operación, por lo que con la puesta en marcha de 80 kilómetros más de infraestructura, “se incrementará sustancialmente el número de viajes”, ya que elevará la oferta para realizar viajes cortos”.

“La ciclovía Tlalpan puede generar un incentivo a utilizar esta infraestructura ciclista y estamos pensando que con estos 80 kilómetros más busquemos al menos entre 20% y 30% de los viajes diarios en bicicleta”, destacó.

Héctor Ulises informó que ya comenzaron los estudios para posteriormente iniciar con la construcción de la nueva infraestructura ciclista que estará concluida en marzo de 2026, y que está encaminada a engalanar la fiesta deportiva del Mundial de Futbol.

“Tienen que iniciar este año los estudios. Algunos ya están iniciados, otros se empiezan a iniciar y su construcción tiene que acelerarse de tal manera que en lo fundamental, estén concluidas antes de marzo de 2026”, detalló

Piden diagnóstico sobre necesidades de los ciclistas

La fundadora de la organización Bicitekas, Areli Carreón, destacó que las intersecciones con la ciclovía de Tlalpan serán funcionales siempre y cuando sean seguras.

“Es muy importante que estén hechas correctamente, porque no nada más es decir, por aquí van a pasar ciclistas o ponen un letrero. Se tiene que intervenir la calle y crear infraestructura de apoyo para la reducción efectiva de las velocidades y el paso seguro de las personas”, enfatizó.

Areli Carreón señaló que el Gobierno capitalino no ha dado a conocer el proyecto en su totalidad, además de que no han solicitado la opinión de expertos y ciudadanos.

“La información que ha salido hasta ahorita, pues yo no puedo juzgar lo que no conozco, porque nada más decir va a ser por estas calles y estas otras, pues eso no me indica, yo no sé cuál va a ser la calidad de la intervención.

“Me parece muy penoso que no establezcan una mesa de trabajo con la comunidad y los expertos. Nada más hacen avisos, pero yo no he visto nada; no nos han invitado a nada, como que lo están haciendo todos sobre las rodillas, no hay claridad”, expresó.

El especialista en movilidad, Víctor Alvarado, subrayó que hasta el momento el Gobierno capitalino no cuenta con diagnóstico sobre las necesidades de peatones y ciclistas que transitan por Calzada Tlalpan y los circuitos de intersección que anunció, como sí ocurrió para la implementación de la ciclovía en avenida Insurgentes.

“Se reconoce que hay ciclistas, pero no se sabe cuántos. No se sabe en dónde quieren dejar sus bicicletas para, por ejemplo, para atender una situación escolar, médica, de trabajo. Se implementan unos circuitos que de alguna manera te permitirían conectar con la ciclovía, pero no hay un diagnóstico. Realmente no hay un diagnóstico que permita saber cuáles son los patrones de movilidad de las personas que transitan por Tlalpan”, indicó.

Piden garantizar seguridad

Melissa, ciclista, consideró que el proyecto de Tlalpan resolverá un tema de movilidad importante. “La nueva infraestructura para ciclistas beneficiará a la capital en muchos sentidos, siempre y cuando esté bien delimitada y no sea invadida. Muchas personas que usamos bici y que venimos de alcaldías fuera del centro de la capital, debemos sortear un buen número de avenidas sin espacios para ciclistas, para después conectar con la ciclovía.

“Como en este país no hay cultura vial, y tratar de que se aprenda es una tarea titánica, si el gobierno no delimita esos espacios para evitar que sean invadidos, los proyectos serán un fracaso”.

Armando, también usuario de la bici, destacó la operatividad de la nueva ciclovía y llamó a que se tenga cuidado para que no sean invadidas por el ambulantaje o automóviles.

“Me parece muy buena idea, sólo que pues sí tendrán que tener mucho cuidado en que estas no sean invadidas como otras ciclovías. Va a incentivar mucho el uso de la bicicleta como transporte para viajes cortos”, remarcó.