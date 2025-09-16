Toluca, Estado de México.- De acuerdo con testigos del accidente entre un autobús de la línea Herradura de Plata y el tren en la carretera en Atlacomulco, el operador Gustavo Alfredo “N” llevaba la música muy alta lo que posiblemente impidió que escuchara el claxon de la locomotora, lo que podría ser una de las causas del percance, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

De acuerdo con la Fiscalía mexiquense, el día de los hechos, Gustavo Alfredo “N”, conducía el autobús donde viajaban 72 pasajeros cuando, a la altura de un crucero de la carretera Atlacomulco-El Oro, ubicado en la colonia Las Mercedes, municipio de Atlacomulco, la unidad estaba detenida próxima a las vías del tren, el conductor reanuda su circulación al frente por lo que invade el paso del tren y ocasiona el siniestro.

Tras el accidente Gustavo Alfredo “N”, se mantenía prófugo hasta el pasado domingo que fue detenido en Michoacán en el Fraccionamiento Villas del Paraíso por los delitos de homicidio culposo y lesiones.

Lee también: VIDEO: Momento exacto en que un tren arrolla autobús en Atlacomulco; accidente deja 8 muertos y 45 heridos

Urgente: Identifican a heridos del accidente en Atlacomulco, piden ayuda para localiza a sus familiares. Foto: Especial

Enseguida elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ingresaron al Centro Penitenciario y de Readaptación Social ubicado en El Oro al detenido.

El encontronazo entre el camión y el tren derivó en el deceso de 10 personas, siete mujeres y tres hombres y 62 lesionadas -36 femeninas y 26 masculinos-, de las cuales, 55 fueron trasladadas a diferentes nosocomios de la región para recibir su atención médica. Hasta el momento, 42 personas ya fueron dadas de alta, 10 permanecen internadas reportadas en estado de salud delicado y tres más también hospitalizadas con estado estable.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr