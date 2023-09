Vendedores de cascos para motociclistas en el Centro Histórico aseguraron que han tenido un aumento en las ventas, hasta el triple, luego de que entrara en vigor las modificaciones al Reglamento de Tránsito, que impone sanciones más duras si los bikers incumplen con medidas de seguridad en la capital del país.

Rubén Palomino, quien tiene 20 años vendiendo cascos, explicó que en un día normal puede vender máximo 15 cascos, pero entre el domingo y lunes llevaba más de 40 vendidos.

“Ha crecido la venta de cascos completos, antes todos compraban los de tres cuartos o de media cabeza y ahorita ya compran mucho desde el certificado sencillo hasta completo hasta el más caro”, afirmó.

Rubén, quien vende tres tipos de cascos (certificados completos, completos sin certificación y medios cascos que no cubren el rostro), detalló que la gran mayoría de sus compradores habituales solían escoger cascos económicos sin certificación, pero después de las modificaciones al reglamento de tránsito, muchos motociclistas se han acercado para actualizar su seguridad con cascos de mejor calidad, aunque el precio de estos sea mayor.

“No pues el certificado es el que te protege más en caso de un accidente, mientras lo traigan bien abrochado y todo no te pasa mayor cosa ni a tí ni al casco. Este (el completo sin certificado) puede ser que se te rompa de dos pero si te puede salvar la vida. Y este (el medio casco) de menos te rompes la nariz o la boca”.

En un recorrido realizado por EL UNIVERSA en varios puestos de venta de cascos en el Centro Histórico de la Ciudad de México, varios locatarios afirmaron que las ventas han subido, en el menor de los casos 30%, sólo en el primer día de vigencia las modificaciones.

Uno de es los motociclistas que compró casco con mayor protección y certificación fue Jesús Ramírez, quien adquirió un casco de mil 600 pesos para dejar de usar el antiguo, uno sin certificación de 400 pesos. “Cambié mi caso más que nada por el nuevo reglamento de tránsito, que ya nos van a pedir solo cascos certificados (...) sí yo antes ocupaba algo más sencillo que solo me tapaba el puro cráneo pero esos no te salvan de un accidente mayor, explicó.

Aseguró estar de acuerdo con los nuevos lineamientos del reglamento de tránsito e indicó que estos están enfocados en procurar la seguridad de los motociclistas. “Se me hace bien porque más que nada, todo es por nuestra seguridad, el hecho de que ahorita ya no vamos a poder traer a niños menores de 12 años, ya no puede haber exceso de personas en la motos y todo es para nuestra protección”, opinó.