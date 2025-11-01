Luis Mendoza, alcalde de Benito Juárez, dio inicio a las festividades alusivas al Día de Muertos en el Panteón Xoco.

Este año, el concepto que la demarcación adoptó para dicha celebración fue el Mictlán.

Con el festival “Viaje al Mictlán. Raíces de vida y muerte”, en Benito Juárez se le rinde un homenaje a aquellas personas que han partido, pero que su recuerdo permanece vivo en sus seres queridos.

En el marco de estas festividades, del 31 de octubre al 2 de noviembre, habrá diversas actividades artísticas y culturales que vecinos y público en general podrán disfrutar tanto en el Panteón Xoco como en la explanada principal de la alcaldía.

Durante este fin de semana y hasta el lunes 3 de noviembre, el horario del panteón será de 8 a 23 horas, para que los visitantes puedan disfrutar del ambiente lleno de color y alegría que la administración de Luis Mendoza le ha imprimido a este recinto.

En la jornada inaugural del día 31 de octubre, se contó con una afluencia de 10 mil personas, entre ellas representantes internacionales y turistas, quienes gozaron del folklore que identifica esta fecha.

