Más Información

Las granjas cripto del SME, otro caso de impunidad con Gertz

Las granjas cripto del SME, otro caso de impunidad con Gertz

INM inhabilita a elementos por pedir dinero a paisanos; "de inmediato se tomaron cartas en el asunto": Sheinbaum

INM inhabilita a elementos por pedir dinero a paisanos; "de inmediato se tomaron cartas en el asunto": Sheinbaum

Suplantan identidad del IMPI; Santiago Nieto alista denuncia ante FGR

Suplantan identidad del IMPI; Santiago Nieto alista denuncia ante FGR

Cómplice de Raúl Rocha fue detenido y liberado en 2025; se trata de “El Yaicob”

Cómplice de Raúl Rocha fue detenido y liberado en 2025; se trata de “El Yaicob”

Encuesta: Eugenio “Gino” Segura aventaja en la contienda por Quintana Roo

Encuesta: Eugenio “Gino” Segura aventaja en la contienda por Quintana Roo

Sheinbaum se va de vacaciones a Acapulco; garantiza apoyo federal para Feria de Chilpancingo ante retos de seguridad

Sheinbaum se va de vacaciones a Acapulco; garantiza apoyo federal para Feria de Chilpancingo ante retos de seguridad

El reporte meteorológico de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informa que este 22 de diciembre, al mediodía, se alcanzará una temperatura máxima de 21 grados Celsius, con ambiente cálido a templado y cielo nublado por la tarde.

Además, se esperan lluvias ligeras con intervalos de chubascos, así como vientos de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de hasta 35 km/h.

Durante la madrugada del martes, el termómetro descenderá hasta los 11 °C, con sensación de fría a muy fría.

Lee también

La imagen de monitoreo del Popocatépetl no reporta emisiones de ceniza volcánica; en caso de presentarse, la pluma se dispersaría hacia el noreste, sin riesgo para la Ciudad de México.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a las actualizaciones del Sistema de Alerta Temprana Multi-Riesgo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]