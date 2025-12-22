El reporte meteorológico de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informa que este 22 de diciembre, al mediodía, se alcanzará una temperatura máxima de 21 grados Celsius, con ambiente cálido a templado y cielo nublado por la tarde.

Además, se esperan lluvias ligeras con intervalos de chubascos, así como vientos de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de hasta 35 km/h.

Durante la madrugada del martes, el termómetro descenderá hasta los 11 °C, con sensación de fría a muy fría.

Lee también ¿El frío afecta el rendimiento de la gasolina en tu auto?

La imagen de monitoreo del Popocatépetl no reporta emisiones de ceniza volcánica; en caso de presentarse, la pluma se dispersaría hacia el noreste, sin riesgo para la Ciudad de México.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a las actualizaciones del Sistema de Alerta Temprana Multi-Riesgo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL