Tultitlán, Méx.— Un grupo de comerciantes bloqueó por más de tres horas la Vía José López Portillo, para protestar en lo que señalaron como abuso de autoridad del ayuntamiento por la posible demolición de locales comerciales.

Los manifestantes se ubicaron con dirección a La Quebrada, a la altura de la estación Vidriera de la línea II del Mexibús y una vez ahí, colocaron llantas sobre el asfalto y les prendieron fuego.

De acuerdo con los comerciantes, el gobierno municipal de Tultitlán presuntamente ya no les renovó licencias de funcionamiento a una decena de negocios por estar situados cerca de ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

En mayo de este año fueron desalojados de los locales comerciales en los que vendían autopartes desde hace más de 30 años y el gobierno municipal de Tultitlán les notificó sobre la demolición de esos espacios, indicaron.

Los manifestantes se retiraron luego de que personal del gobierno del Estado de México les propuso establecer una mesa de trabajo.

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