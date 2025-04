Diversos Colectivos de Madres buscadoras se reunieron esta tarde con integrantes del Gabinete de la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México, para escuchar las propuestas que intenta implementar la autoridad para, primero que nada, evitar que se sigan registrando desapariciones forzadas de mujeres, jóvenes y masculinos, sin embargo, las mujeres cuestionaron el rumbo que va tomando el gabinete.

“Nos quedamos otra vez con la misma impresión, que parece que tienen ganas pero no dan una fecha concreta de cuándo empiezan, no nos han querido decir con cuanto recurso cuentan o si tienen el recurso y en qué se va a invertir primero y lo que más nos preocupa es que no tienen contemplado una estrategia para desaparecidos y desaparecidas de larga data, es decir, hay familias que lleva años buscando y no se han enfocado en eso”, expuso Jacquelin Palmeros, quien recientemente ella misma, encontró los restos óseos de su hija Monserrat.

El proyecto, según refirieron las madres buscadoras, contempla programas que van desde la implementación de nuevas cámaras del C-5, hacer campañas de prevención de desaparición para jovencitas que cursan la secundaria y la preparatoria e incluso, la posible construcción de un nuevo edificio que concentre la Fiscalía, la Comisión de Búsqueda y personal del C-5 laborando ahí mismo, pero no hay fecha exacta de todo eso.

Lee también Clara Brugada afirma que se trabaja “en consenso” con familiares para creación de nueva estrategia de búsqueda de personas en CDMX

Hoy, en el Gabinete de Búsqueda de Personas Desaparecidas, nos reunimos con colectivos para definir y fortalecer las acciones que reforzarán la búsqueda en la ciudad.



El trabajo conjunto entre sociedad y gobierno es clave para garantizar verdad, justicia y localización.… pic.twitter.com/HJFuvuxdf9 — César Cravioto (@craviotocesar) April 1, 2025

“Seguimos entregando propuestas y analizando lo que ellos quieren, por ejemplo, eso de las campañas ya lo hacemos nosotras sin el apoyo de ellos desde la secundaria, ahora que refuercen todo desde el kínder, primaria y más que den un simple tríptico, se deben establecer los protocolos correctos para saber qué hacer en las primeras horas, dice que van a meter más cámaras, pero no reparan las que tienen”.

“Se están concentrando en las desapariciones inmediatas. Otra cosa que les pedimos que resuelvan son las exhumaciones en los panteones para cotejar los perfiles que ya se tienen porque estamos seguras de que hay varias familias van a encontrar a un ser querido, por ejemplo, eso que lo pueden hacer, no nos dan fecha”, puntualizó la madre buscadora.

La comisión de Búsqueda aceptó que sólo en la Ciudad de México se tiene registro de poco más de 6 mil 200 personas con reporte de desaparición, esa cifra, dicen las familias buscadoras es la que buscan resolver con la ayuda de las autoridades, se espera que la próxima semana se vuelvan a reunir para seguir escuchando propuestas finales.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr