A 11 meses de los primeros reportes de olor a combustible en las colonias Cuchilla del Tesoro, Narciso Bassols y CTM Aragón, en la alcaldía Gustavo A. Madero, los vecinos de la zona han señalado que no ha regresado el aroma.

"Aquí no hemos olido nada de lo que se percibía hace un año, que era en verdad muy penetrante, y que hasta en las coladeras salía. Nos daríamos cuenta inmediatamente y no", señaló Alfredo González, dueño de una tienda de mascotas ubicada en Avenida 661, donde hace casi un año el olor a turbosina penetraba desde las 10 de la mañana.

Expresó que como se trató de un tema muy relevante, los colonos están alerta para denunciar si regresa el aroma, que provocaba desde dolores de cabeza hasta problemas respiratorios, según denuncias.

Este lunes el gerente de Desarrollo Sustentable, Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental de Pemex Logística, José Carlos Ordoñez, aseguró a vecinos en una junta que actualmente la presencia de combustible en las alcantarillas de la zona es de 0%, derivado de lavados con agua jabonosa de 29 registros que se realizaron hasta el pasado 16 de diciembre.

Por lo mismo, aseveró que ya no se sustituiría el ducto direccionado de turbosina en Avenida 604, que se había prometido tras encontrar tomas clandestinas en el tubo actual.

A lo que vecinos de la zona señalaron que el olor aún persiste, específicamente en Avenida 604 y Calle 661.

Sin embargo, en un recorrido realizado por EL UNIVERSAL, desde Avenida 699 hasta la Calle 640, se pudo constatar que ya no hay olor a turbosina en los registros de aguas del lugar, así como tampoco en los puntos señalizados donde pasa el ducto.

Por su parte, Ernesto Velázquez, vecino de la colonia CTM Aragón, expuso que no ha sentido que ha regresado el aroma a turbosina. "Gracias a dios no, porque fueron días muy pesados y nos dolía la cabeza y de más, pero yo al menos no he sentido y supe que estaban lavando los registros y cambiaron un tubo o no supe bien, pero con eso esperemos que ya".

Sin embargo, señaló que por la temporada de calor, en la que según datos de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGRPC) en los últimos días se han alcanzado temperaturas de 29 grados, puede ser que regrese.

"Hasta el momento no, pero hay que recordar también que el calor hacía que se levantara el olor a gasolina que había, entonces nada más hay que estar pendientes", indicó.

