La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente templado a cálido durante el día, así como cielo despejado con incremento de nublados por la tarde, para este martes 3 de febrero de 2026 en la Ciudad de México.

Para este día hay condiciones limitadas para lluvias aisladas; además, se esperan vientos del norte de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 35 kilómetros por hora.

En las próximas 24 horas, la temperatura máxima que se espera es de 23°C para la tarde, mientras que la temperatura mínima prevista será de 10°C en las primeras horas del día.

La madrugada del miércoles 4 de febrero será muy fría en el sur, por lo que se recomienda a la población estar atenta a los avisos del Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC.

