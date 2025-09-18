La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente cálido con cielo mayormente nublado en la Ciudad de México para este jueves 18 de septiembre.

Se pronostican intervalos de chubascos con lluvias fuertes, actividad eléctrica y posible caída de granizo en la capital.

Entre las 16:00 de la tarde y las 22:00 de la noche, se esperan lluvias fuertes de 15 a 29 milímetros, en el sur y poniente de la ciudad.

De acuerdo con el boletín meteorológico, se esperan vientos del norte de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 45 kilómetros por hora.

En las próximas 24 horas se espera una temperatura máxima de 24°C y la mínima de 15°C.

