El reporte meteorológico de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informa que para este sábado la temperatura máxima será de 27 grados Celsius (°C); se prevé ambiente cálido a caluroso con cielo mayormente despejado y sin condiciones para lluvia en la ciudad.

También, soplará viento de dirección Norte de 5 a 25 kilómetros por hora (km/h), con rachas cercanas a 50 km/h.

Lee también

Por la noche, el termómetro marcará una temperatura de 21ºC. La madrugada del domingo se espera nuevamente muy fría en el sur; entre las 03:00 y las 06:00 horas se podrá registrar 11ºC.

La dependencia indicó que la imagen de monitoreo del Popocatépetl se observa emisión ligera de vapor de agua, sin reporte de emisión reciente de ceniza volcánica; en caso de emitirse, la pluma se dispersaría hacia el Sur - Suroeste, sin riesgo de caída en la Ciudad de México.

