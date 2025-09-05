La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente caluroso y cielo medio nublado a nublado con intervalos de chubascos para este viernes 5 de septiembre en la Ciudad de México.

Lluvias fuertes para la CDMX

Se prevén lluvias de fuertes a muy fuertes, así como posibilidad de actividad eléctrica y caída de granizo.

A partir de las 13:00 de la tarde y hasta las 21:00 de la noche se esperan lluvias fuertes en el norte, poniente, sur y centro de la CDMX.

Además, se prevén vientos de dirección variable de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 45 kilómetros por hora.

Para las próximas 24 horas se espera una temperatura máxima de 25°C y mínima de 15°C.

maot