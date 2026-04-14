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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente caluroso, con cielo despejado y aumento de nublados para la tarde de este martes 14 de abril en la Ciudad de México.

Se esperan lluvias ligeras con chubascos ocasionales, principalmente en el sur de la capital, y durante parte de la noche.

Para este día los vientos serán de componente norte de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas cercanas a los 50 kilómetros por hora en las zonas con lluvia. En el sur de la CDMX se esperan vientos con rachas fuertes entre las 19:00 y las 21:00 horas.

En las próximas 24 horas habrá temperatura máxima de 27°C mientras que la mínima descenderá apenas a 15°C.

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