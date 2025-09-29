Más Información
CJNG desata ataques simultáneos en Michoacán; dejan tres muertos, un autobús incendiado y avionetas destruidas
La Ciudad de México vivirá este día un auténtico "clima sorpresa". Después del mediodía se prevé un ambiente cálido con temperaturas que podrían alcanzar los 24°C, aunque la mañana arrancó con 15°C.
El pronóstico indica que el cielo pasará de medio nublado a nublado y, conforme avance la tarde, se esperan chubascos y lluvias puntuales fuertes, acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo en diversas zonas de la capital.
Lee también Lluvias azotan a Iztapalapa; al menos mil 66 viviendas están afectadas por severas inundaciones, informa alcaldía
Los vientos soplarán de dirección variable entre 10 y 20 km/h, con rachas que podrían alcanzar los 45 km/h, lo que aumentará la sensación de inestabilidad atmosférica.
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) recomendó consultar los avisos del Sistema de Alerta Temprana, a fin de mantenerse informado y tomar precauciones ante las condiciones cambiantes que se esperan para la tarde-noche.
LL