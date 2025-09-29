Más Información

Hernán Bermúdez controlaba el crimen junto al CJNG

La mañanera de Sheinbaum, 29 de septiembre, minuto a minuto

Caso Hernán Bermúdez: la pista que llevó al Ejército con el Munra o el Abuelo

Tiroteo en iglesia mormona en Michigan deja 4 muertos; indagan caso como "violencia selectiva"

CJNG desata ataques simultáneos en Michoacán; dejan tres muertos, un autobús incendiado y avionetas destruidas

“Misión Cortafuegos” para frenar tráfico fronterizo de armas; estas son las claves del acuerdo de seguridad México-EU

La Ciudad de México vivirá este día un auténtico "clima sorpresa". Después del mediodía se prevé un ambiente cálido con temperaturas que podrían alcanzar los 24°C, aunque la mañana arrancó con 15°C.

El pronóstico indica que el cielo pasará de medio nublado a nublado y, conforme avance la tarde, se esperan chubascos y lluvias puntuales fuertes, acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo en diversas zonas de la capital.

Los vientos soplarán de dirección variable entre 10 y 20 km/h, con rachas que podrían alcanzar los 45 km/h, lo que aumentará la sensación de inestabilidad atmosférica.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) recomendó consultar los avisos del Sistema de Alerta Temprana, a fin de mantenerse informado y tomar precauciones ante las condiciones cambiantes que se esperan para la tarde-noche.

