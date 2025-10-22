La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que este miércoles se espera un ambiente caluroso en la Ciudad de México, especialmente después del mediodía. El cielo se mantendrá medio nublado, con condiciones limitadas para lluvias ligeras aisladas en zonas serranas del sur y suroeste de la capital.

Asimismo, se prevén vientos provenientes del norte de entre 10 y 30 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar los 50 km/h. Las autoridades recomendaron mantenerse atentos a los avisos del Sistema de Alerta Temprana y resguardar objetos susceptibles a ser arrastrados por el viento.

La temperatura mínima registrada esta mañana fue de 14°C y se espera que el termómetro alcance una máxima de 25°C durante el transcurso del día.

