La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México informó que durante este fin de semana se clausuraron 10 bares en distintas zonas de la Ciudad.

Los días jueves 29, viernes 30 y sábado 31 de enero se realizó una nueva edición del operativo "La Noche es de Todos", en coordinación con las secretarías de Seguridad Ciudadana, Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, así como el Instituto de Verificación Administrativa (Invea).

En respuesta a denuncias vecinales por exceso de ruido, cobros excesivos, riñas y venta de alcohol a personas menores de edad, y con el objetivo de garantizar una convivencia sana y segura para todas y todos los asistentes a establecimientos con horario nocturno en la capital, se realizaron un total de 25 revisiones en las alcaldías Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Milpa Alta y Venustiano Carranza.

Foto: Especial.

Como resultado de estas acciones en las colonias Los Ángeles, San Francisco Tecoxpa, Villa Milpa Alta, Cruztitla, Coapa, Juárez, Roma Sur, Roma Norte, Narvarte Poniente, Presidentes de México, Pensador Mexicano, 20 de Noviembre, Moctezuma Segunda Sección, Leyes de Reforma Segunda Sección, Guadalupe del Moral, El Edén, Agrícola Oriental, Barrio San Miguel y Gabriel Ramos Millán, se verificaron 15 establecimientos: cinco fueron suspendidos y cinco más clausurados.

Durante la jornada, dos personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público por quebrantar los sellos de suspensión de sus establecimientos. El operativo transcurrió sin incidentes mayores y concluyó con saldo blanco.

¿Cuántos operativos se hicieron en enero?

La Secretaría de Gobierno (Segob) detalló que durante todo el mes de enero se realizaron 12 operativos en las alcaldías Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, Benito Juárez, Iztacalco, Coyoacán, Iztapalapa, Tlalpan y Milpa Alta.

Como resultado, se intervinieron 103 establecimientos con horario nocturno, de los cuales 62 fueron verificados, 21 suspendidos y 20 clausurados. Asimismo, se registraron 10 personas detenidas por quebrantar los sellos de suspensión de sus establecimientos.

