La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, acudió al Macromódulo de Trámites de Licencias Permanentes de la Secretaría de Movilidad en la Sala de Armas de la Magdalena Mixuca para expedir su licencia permanente.

La mandataria llegó acompañada del secretario de Movilidad, Héctor Ulises García; el secretario de Finanzas, Juan Pablo de Botton, y el titular de la Agencia Digital de Innovación Pública, Ángel Augusto Tamariz, quienes la llevaron a un recorrido por los distintos sectores del macromódulo.

Ahí, verificó que la operación de las zonas donde se realizan los exámenes de conocimientos para nuevos acreedores de licencias, el módulo de tesorería, el módulo de recabación de datos biométricos y la zona de impresión se llevarán de manera correcta.

Después, procedió a realizar el trámite propio y una vez se le entregó su licencia, dio un breve discurso para exhortar a los capitalinos a acudir al lugar y obtener las suyas.

“Este módulo se instala a seis semanas de haber arrancado nuestro gobierno. En seis semanas tenemos instalada toda la logística y el operativo para recibir a miles, decenas de miles, centenas de miles de personas a partir del día de hoy que quieran avanzar en tener su licencia permanente”, dijo.

Informó que, en su primer día de operación, en el Macromódulo se han entregado 2 mil 944 licencias, lo que representa el triple de licencias que se entregan en un día normal.

Explicó también que este módulo tiene la capacidad de atender a 6 mil personas diarias en un horario de 9 de la mañana a 9 de la noche, además de que se podrán atender a personas que ya tengan una licencia previa en todos los módulos de la Semovi.

Licencia permanente cuenta con sistema de seguridad para evitar su falsificación: Semovi

El Secretario de Movilidad de la Ciudad de México, Héctor Ulises García, afirmó que tanto las nuevas licencias permanentes, como el examen para tramitarlas cuentan con un sistema de seguridad para evitar su falsificación.

“La licencia tiene medidas de seguridad no es cualquier plástico. Es como una tarjeta bancaria que tiene medidas de seguridad (...) Es la facultad de la Secretaría es que no cualquiera pueda expedir licencias, hay un sistema amarrado a medidas de seguridad que solo se ven con determinados tipos de luz y no es tan fácil que alguien pueda imprimir una licencia de este tipo”, dijo.

Esto luego de ser cuestionado sobre grupos de Cibercoyotes que han comenzado a vender licencias supuestamente permanentes falsificadas en páginas de internet o redes sociales como Facebook en días recientes.

“Evidentemente siempre, en cualquier programa aparecen personas queriendo burlar la seguridad la posibilidad y hacer negocio (...) estamos blindados”, dijo.

También, explicó que para evitar trampas de parte de las personas que vayan a tramitar su licencia permanente por primera vez y realicen el examen de conocimientos, existe una batería de 200 preguntas de las cuales se eligen aleatoriamente 20 para que sean contestadas por los aspirantes con una calificación mínima de 8 y un máximo de dos intentos para aprobarlo.

“Es una batería de más de 200 reactivos, esos 200 reactivos son aleatorios por lo que no es la misma pregunta para todos (...) una vez que acceda a la licencia, tendrá que hacer los trámites de manera personal, allí es donde certificamos todos los datos de la persona”, dijo.









