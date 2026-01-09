La jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabezó la inauguración de la exposición “Nopalera en el Corazón” que consta de 200 esculturas con distintas expresiones artísticas que fueron instaladas en la plancha del Zócalo capitalino.

Brugada Molina destacó que además de una expresión artística, esta exhibición es “política y de soberanía nacional” pues resaltó al nopal como un elemento simbólico de México y de la CDMX.

“Aquí estamos, con 200 expresiones artísticas, con 200 miradas; con 200 historias de cómo vemos al nopal como una expresión milenaria, pero también actual, un fuerte aplauso a esta gran exposición”, dijo.

“Nopalera en el Corazón” en el Zócalo de CDMX; celebra la cultura y el arte mexicano. Foto: Cuarto Oscuro

La exhibición está conformada por 200 esculturas de nopales intervenidas por igual número de artistas y colectivos de la Ciudad de México, cada uno con una visión distinta de este alimento ancestral.

“Con esta exposición, honramos al nopal y hacemos un homenaje al nopal, que es raíz de nuestra historia, de nuestro presente y también del futuro. El nopal es una planta multifacética: es alimento, es medicina, es cultura, es símbolo patrio. Es pieza de un sistema agroecológico en el sur de la ciudad, pero también es impulsor de la economía circular y sustento para miles de familias. El nopal también es uno de los símbolos centrales del mito de nuestra fundación”, indicó.

La exhibición permanecerá disponible al público hasta el 8 de febrero de 2026.

Nopales acompañarán al mundial

“Nopalera en el Corazón” en el Zócalo de CDMX; celebra la cultura y el arte mexicano. Foto: Cuarto Oscuro

Brugada Molina destacó que no se tratará de una exhibición de sólo un mes, pues estas 200 figuras estarán acompañando también a la CDMX durante la Copa del Mundo en distintos espacios.

