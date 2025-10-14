Un grupo de vecinos de la colonia Mártires de Tacubaya encabezó un bloqueo por más de 12 horas en el cruce de Camino a Santa Fe y Queretanos, en la alcaldía Álvaro Obregón, en la que manifestaron su inconformidad por la falta de suministro de agua potable en sus viviendas.

De acuerdo con los inconformes llevan varios días en los que no reciben servicio de agua en sus domicilios, aunque se lo han solicitado a las autoridades capitalinas y de la demarcación.

Sobre esto, el alcalde Javier López Casarín indicó que ante la falta de suministro de agua registrada en colonias aledañas a Camino Real a Toluca, la alcaldía está en coordinación y comunicación permanente con la Secretaría de Gestión Integral de Gestión Integral del Agua (Segiagua) para reanudar el servicio.

“Nos informó la Secretaría que se reparó una fuga hace unos días, la cual generó un taponamiento en la red que ya quedó resuelto el día de hoy. Ya se está cargando la red, por lo que las y los vecinos deberán de tener el servicio reestablecido lo antes posible”, precisó el edil.

Cerca de las 16:00 horas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) dio a conocer que continuaba el cierre vial por manifestantes en Camino a Santa Fe y Queretanos, causando problemas a la circulación vehicular.