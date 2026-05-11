Huixquilucan, Méx.- Un accidente entre un autobús, una unidad de transporte público y un automóvil particular dejó diez personas lesionadas sobre la autopista de cuota Toluca-Naucalpan, a la altura del kilómetro 37, antes de la caseta de Chamapa.

De acuerdo con los primeros reportes, un autobús de la línea Autotransporte de la Montaña presentó una falla en los frenos cuando circulaba sobre esa vía.

La unidad impactó a un automóvil particular y una urvan de transporte público, lo que provocó una carambola en los carriles con dirección hacia Naucalpan.

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Tras el choque, pasajeros de las unidades involucradas resultaron lesionados, por lo que al sitio acudieron servicios de emergencia para brindar atención médica y apoyo a los afectados.

Elementos de seguridad y personal de auxilio realizaron maniobras para retirar las unidades siniestradas y liberar la circulación en la autopista.

El accidente provocó afectaciones viales en la zona, debido a la reducción de carriles durante las labores de atención y retiro de vehículos.

Autoridades recomendaron a los automovilistas utilizar vías alternas y manejar con precaución mientras continuaban los trabajos en el lugar.

LL