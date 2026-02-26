Chimalhuacán, Méx.— Los elementos de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Chimalhuacán recibirán un bono anual que va de 6 mil a 10 mil pesos, además de estímulos económicos que suman hasta 2 mil pesos adicionales por quincena y un incremento directo en su sueldo base.

El cabildo aprobó en sesión ordinaria la continuidad del programa de mejoras laborales que arrancó en 2025. La ratificación permite que los policías municipales mantengan y amplíen estos beneficios durante 2026.

Los bonos más relevantes que recibirán los elementos operativos son un estímulo por asistencia perfecta de mil pesos mensuales y se les entregará a quienes completen el año sin una sola falta ni incidencia en su registro laboral.

También, recibirán 500 pesos en vales despensa por quincena, lo que significa que serán mil pesos mensuales para todos los policías operativos. Además, recibirán mil pesos netos adicionales por quincena, lo que equivale a 2 mil pesos mensuales más en el sueldo base de cada elemento. A estos pagos se suman dos estímulos anuales: bono por antigüedad y gratificación por productividad.

La alcaldesa, Xóchitl Flores Jiménez, defendió el esquema ante el cabildo y explicó que busca dos objetivos: evitar la rotación de personal y elevar el nivel de desempeño de los elementos.