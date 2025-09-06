Tlalnepantla, Méx.— Los integrantes de Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de México (CUSAEM) podrán certificarse en competencias laborales en temas de seguridad, ciberseguridad, inteligencia artificial, atención ciudadana, transparencia, anticorrupción, manejo de armas y obtener un documento que lo avale por parte del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (Conocer).

La titular de dicha dependencia que emana de la Secretaría de Educación Pública, Guillermina Alvarado Moreno, explicó que la finalidad es certificar a los 20 mil elementos que tiene el CUSAEM en la entidad mexiquense.

“Nos tenemos que certificar todos (...). Va a ser obligatorio que todas las personas del servicio público se certifiquen; tenemos en todo el país alrededor de 3 millones 800 mil personas”, dijo.