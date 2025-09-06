Más Información

Aprueban reducción de salarios a ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial; serán integrados al ISSSTE

Aprueban reducción de salarios a ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial; serán integrados al ISSSTE

Buscan especializar a más de 800 juzgadores electos con curso obligatorio de 5 días; será presencial y en línea

Buscan especializar a más de 800 juzgadores electos con curso obligatorio de 5 días; será presencial y en línea

Detienen a entrenador de futbol abusando de niña de 12 años en SLP; familia de la menor procederá legalmente

Detienen a entrenador de futbol abusando de niña de 12 años en SLP; familia de la menor procederá legalmente

Registro de usuarios de telefonía móvil será obligatorio; consulta aquí a partir de cuándo y los requisitos

Registro de usuarios de telefonía móvil será obligatorio; consulta aquí a partir de cuándo y los requisitos

Trump considera atacar a cárteles en Venezuela, reporta CNN; busca derrocar a Nicolás Maduro, asegura

Trump considera atacar a cárteles en Venezuela, reporta CNN; busca derrocar a Nicolás Maduro, asegura

Kevin Costner inspira en México Siglo XXI al reflexionar sobre su carrera: “Quiero definir la segunda parte de mi vida”

Kevin Costner inspira en México Siglo XXI al reflexionar sobre su carrera: “Quiero definir la segunda parte de mi vida”

Tlalnepantla, Méx.— Los integrantes de Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de México (CUSAEM) podrán certificarse en competencias laborales en temas de seguridad, ciberseguridad, inteligencia artificial, atención ciudadana, transparencia, anticorrupción, manejo de armas y obtener un documento que lo avale por parte del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (Conocer).

La titular de dicha dependencia que emana de la Secretaría de Educación Pública, Guillermina Alvarado Moreno, explicó que la finalidad es certificar a los 20 mil elementos que tiene el CUSAEM en la entidad mexiquense.

“Nos tenemos que certificar todos (...). Va a ser obligatorio que todas las personas del servicio público se certifiquen; tenemos en todo el país alrededor de 3 millones 800 mil personas”, dijo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses