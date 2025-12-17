Del 1 de octubre de 2024 al 30 de noviembre de este año, el Centro de Conciliación Laboral de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE) de la Ciudad de México logró recuperar 2 mil 19 millones de pesos a favor de personas trabajadoras, principalmente por violaciones a derechos laborales como el despido injustificado.

La directora general del Centro de Conciliación Laboral, Martha Arellano, informó que estas restituciones económicas representan el 70% del total de atenciones, que ascendieron a 78 mil personas trabajadoras durante el periodo señalado.

Explicó que las negociaciones prejudiciales permiten evitar la judicialización de los conflictos laborales, al propiciar acuerdos entre empleadores y trabajadores, en los que se restituyen económicamente los montos correspondientes a los derechos vulnerados.

“Los empleadores, en el ánimo de llegar a una negociación y pagar lo que se adeuda, evitan llevar el proceso a los juzgados, y concretan convenios en los que se materializa el pago”, señaló la funcionaria.

Arellano precisó que cada trabajador presenta condiciones distintas, por lo que el monto a restituir varía de acuerdo con los derechos violados. Detalló que las principales causas de conciliación son por despido injustificado, así como el pago de prestaciones de ley, entre ellas indemnización constitucional, vacaciones, aguinaldo y prima vacacional.

Por su parte, la secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo, Inés González, destacó que el Centro de Conciliación Laboral es una institución renovada y fortalecida con una plantilla completa de 90 conciliadores, todos capacitados y certificados, lo que ha permitido incrementar de manera significativa el número de conciliaciones mensuales en beneficio de las y los trabajadores.

