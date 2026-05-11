Este 10 de mayo, cientos de familias acudieron a plazas comerciales, restaurantes y hasta a la Plaza Garibaldi, en el corazón del Centro Histórico de la Ciudad de México, para celebrar el Día de las Madres.

Las personas comenzaron a llegar a este turístico lugar lleno de colorido a partir del mediodía.

Había mamás de todas las edades, quienes escuchaban con emoción a los mariachis que interpretaban canciones para honrarlas y festejarlas.

Las Mañanitas, Hermoso Cariño, Cielo Rojo, Amor Eterno, Mujeres Divinas, y Caminos de Michoacán, eran algunas de las canciones más solicitadas este día.

“Vinimos a un mandado y de ahí nos pasamos para acá; me la estoy pasando muy bonito, la verdad no me lo esperaba. Me siento muy contenta, gracias a Dios que me ha permitido ver a mis hijos crecer, a mis nietos y bisnietos. De aquí voy a casa para celebrar con mis otros hijos”, comentó Bertha González, madre de cinco hijos, quien se puso a bailar con uno de ellos Caminos de Michoacán.

En el Estado de México, restaurantes reportaron ocupación completa y florerías incrementaron ventas desde las primeras horas del día.

En zonas comerciales y corredores gastronómicos de municipios como Naucalpan, Tlalnepantla, así como Atizapán de Zaragoza, familias acudieron a comer para festejar a las madres, lo que provocó filas de espera en diversos establecimientos.

“Llevamos más de una hora esperando a que nos den mesa”, contó Azucena Mendoza, quien llevó a su mamá a un restaurante de mariscos y agregó que “es larga la espera, pero a mí mamá le gusta ese lugar y le queremos dar ese detalle”, comentó.

“Le llevó unas flores a mi mamá, es un detalle para no dejar pasar este día. En la noche la llevaré a cenar junto con mis hermanos”, comentó Rodolfo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.