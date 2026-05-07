Para este jueves 7 de mayo continuará el ambiente muy caluroso y alto índice de radiación ultravioleta en la Ciudad de México, de acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

Se esperan temperaturas altas en la mayor parte de la Ciudad de México entre las 13:00 de la tarde y las 18:00 horas.

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Activan alerta amarilla por altas temperaturas en CDMX

En ese horario hay alerta amarilla por pronóstico de temperaturas altas en las alcaldías Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.

En las próximas 24 horas, la temperatura máxima alcanzará los 30° Celsius por la tarde, y la mínima será de 16° Celsius.

A pesar del calor, para este jueves se espera cielo medio nublado a nublado, lluvias ligeras con posible caída de granizo y actividad eléctrica.

LL