La Secretaría de Movilidad (Semovi) invitó a la ciudadanía a participar en el segundo paseo nocturno del año, esta vez con motivo del inicio de la primavera, el cual se realizará este sábado 28 de marzo de las 19:00 a las 23:00 horas.

El recorrido será de 22 kilómetros y abarcará puntos emblemáticos como Chapultepec, Paseo de la Reforma y el Centro Histórico, con salida en la Fuente de Petróleos y llegada al Zócalo o Plaza Tlaxcoaque. Podrá realizarse en bicicleta, patines, patineta o a pie.

El Instituto de la Juventud ofrecerá préstamo gratuito de bicicletas en un horario de 19:00 a 22:00 horas presentando una identificación oficial. Asimismo, en la Glorieta del Ahuehuete, de Paseo de la Reforma, habrá grupos musicales.

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Para facilitar el acceso, la Red de Movilidad Integrada permitirá el ingreso con bicicletas al Metro, Metrobús y Tren Ligero desde las 17:00 horas; en Cablebús, durante todo el día; y finalmente, en RTP y trolebuses será sujeto a disponibilidad.

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