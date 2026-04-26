La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por intensificación de vientos con rachas fuertes para esta tarde y noche en las demarcaciones:

Benito Juárez Cuauhtémoc Gustavo A. Madero Iztacalco Iztapalapa Venustiano Carranza

El Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC, da a conocer que se esperan rachas de viento que podrían alcanzar los 50 a 59 km/h, entre las 16:45 y las 20:00 horas.

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Por ello se recomienda a la población guardar o retirar objetos que puedan caer por la acción de los vientos; evitar subir a azoteas, andamios o cornisas; mantenerse alejados de postes de telefonía o eléctricos, así como, extremar precauciones al conducir por la posible caída de ramas o árboles.

Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 555658-1111 de Locatel, y al 555683-2222 de la SGIRPC.

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