La instalación de bloques de concreto en la ciclovía de Calzada de Tlalpan, a la altura del bajopuente de Taxqueña, en la colonia Campestre Churubusco, alcaldía Coyoacán, ha generado inconformidad entre los usuarios, quienes advirtieron que lejos de mejorar la seguridad, ha expuesto nuevas condiciones de riesgo tanto para ciclistas como para automovilistas.

La barrera concluye de manera abrupta al término del bajopuente, dejando sin protección a los ciclistas. “Sales del túnel y de pronto ya no hay nada que te separe de los coches. Es ahí donde más peligro hay, porque los autos aceleran”, comentó Andrea Martínez.

Se solicitó postura a la Secretaría de Obras y Servicios y no se obtuvo respuesta. Ayer, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que será el 20 de abril cuando la ciclovía comience a operar formalmente.

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