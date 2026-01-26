La mañana de este lunes, usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México reportaron retrasos, saturación, detenciones prolongadas y falta de trenes en las líneas B, A, 8, 3, 2 y 9.

A través de X, el Metro informó que las líneas 2, 3, 7, 8, 9, A y B registraron alta afluencia, por lo que personal del Sistema se encuentra en estaciones y terminales para agilizar el servicio y atender la demanda de usuarios.

En la Línea B usuarios manifestaron largas esperas y trenes detenidos sin explicación: “¿Y cuál es el problema en la Línea B dirección Buenavista? Llevo 10 minutos esperando y ninguna unidad arriba, agilicen sus servicios” y “¿Qué pasa en Línea B del lado de Buenavista, tío Metro? Ya más de cinco minutos parados en Bosque de Aragón, agiliza tu servicio, unos sí trabajamos y nos descuentan y tú no pagas”, reclamaron.

Ante esto, el STC respondió: “Buen día. Se registra afluencia alta en la Línea B, se agiliza el avance de los trenes desde las terminales”.

Usuarios de la Línea A reportaron constantes detenciones entre estaciones, lo que generó molestia entre los pasajeros: “Línea A viene deteniéndose en cada estación, 10 minutos en Peñón parados” y “Quebranta línea A”.

En la Línea 8, pasajeros expresaron confusión y desesperación ante la falta de trenes: “¿Que no hay metros en la Línea 8 o qué?” y “En la Línea 8, ¿qué cosa sucede que no pasa el metro dirección Garibaldi?”, fueron algunos de los comentarios.

Respecto a la Línea 3, usuarios denunciaron mala operación del servicio y trenes detenidos por varios minutos: “Pues en Línea 3 parece que tienes tus títeres, los traes de una vía a otra con trenes formados, esperas a que reviente el andén y a esta hora ya mandas trenes vacíos en lugar de agilizar la salida en ambas vías desde Indios Verdes” y “Línea 3 detenida otra vez en Hidalgo con dirección a Indios Verdes, ya pasaron dos para Universidad y nosotros no avanzamos”, reclamaron.

En la Línea 2, pasajeros reportaron trenes detenidos sin información oficial: “Detenidos en Xola, Línea 2, ¿qué pasa?, ¿por qué no avanza?” y “¿Y la Línea 2? Estamos detenidos en Hidalgo y no hay reportes en la app, muévanse”, comentaron usuarios inconformes por la falta de comunicación.

Finalmente, en la Línea 9, usuarios también señalaron afectaciones en el servicio, indicando que el avance de los trenes era lento, lo que contribuyó a la saturación y retrasos durante la mañana: “Es línea 9 super lenta”

