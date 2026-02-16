Más Información

Marx Arriaga suma segunda noche en la SEP entre transmisiones, tamales y barbacoa; mantiene plantón por libros de texto

Marx Arriaga suma segunda noche en la SEP entre transmisiones, tamales y barbacoa; mantiene plantón por libros de texto

Se mantiene fase 1 de contingencia ambiental en el Valle de México; anticiclón agravará calidad del aire

Se mantiene fase 1 de contingencia ambiental en el Valle de México; anticiclón agravará calidad del aire

Comités de Defensa de la Nueva Escuela Mexicana exigen aumento salarial del 100% al magisterio; rechazan destitución de Marx Arriaga

Comités de Defensa de la Nueva Escuela Mexicana exigen aumento salarial del 100% al magisterio; rechazan destitución de Marx Arriaga

Sheinbaum anuncia incentivo fiscal de 30% al ISR para cine mexicano; estímulo apoyará largometrajes y series

Sheinbaum anuncia incentivo fiscal de 30% al ISR para cine mexicano; estímulo apoyará largometrajes y series

El mundo exclusivo de IMG Academy; educación de alto rendimiento y residencia VIP, así es la escuela ligada a presuntos hijos de narcos

El mundo exclusivo de IMG Academy; educación de alto rendimiento y residencia VIP, así es la escuela ligada a presuntos hijos de narcos

Karime Macías, exesposa de Javier Duarte, se queda en Reino Unido; libra extradición por presunto desvío de 112 mdp del DIF

Karime Macías, exesposa de Javier Duarte, se queda en Reino Unido; libra extradición por presunto desvío de 112 mdp del DIF

La alcaldía Venustiano Carranza informó que concluyó con el cambio de giro de 80 locatarios del Mercado de Sonora, luego de que el 31 de diciembre dejaran de vender animales en cumplimiento de una orden judicial.

Indicó que estos establecimientos vendían seres sintientes ya recibieron sus nuevas Cédulas de Empadronamiento.

Refirió que ahora desempeñarán nuevas actividades como venta de alimentos y accesorios para animales de compañía “en un proceso de reconversión que fortalece la economía del mercado y atiende la demanda de la capital de contar con un entorno más ético y respetuoso”.

La demarcación indicó que reforzó la seguridad en las inmediaciones del Mercado de Sonora y lanzó una campaña contra la venta clandestina de animales.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]