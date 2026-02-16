La alcaldía Venustiano Carranza informó que concluyó con el cambio de giro de 80 locatarios del Mercado de Sonora, luego de que el 31 de diciembre dejaran de vender animales en cumplimiento de una orden judicial.

Indicó que estos establecimientos vendían seres sintientes ya recibieron sus nuevas Cédulas de Empadronamiento.

Refirió que ahora desempeñarán nuevas actividades como venta de alimentos y accesorios para animales de compañía “en un proceso de reconversión que fortalece la economía del mercado y atiende la demanda de la capital de contar con un entorno más ético y respetuoso”.

La demarcación indicó que reforzó la seguridad en las inmediaciones del Mercado de Sonora y lanzó una campaña contra la venta clandestina de animales.