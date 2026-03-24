Tres trabajadores del bar Makali, ubicado en la colonia Prados Coapa Tercera Sección, en la alcaldía Tlalpan, fueron detenidos por policías capitalinos por alterar la escena del crimen, pues estaban limpiando el lugar donde fue hallado el cadáver de un joven que fue arrastrado del interior del negocio al estacionamiento.

Durante la madrugada del lunes, en dicho bar se registró una balacera que dejó, además, cuatro hombres heridos que fueron tras-ladados al hospital.

De acuerdo con informes policiales, al arribar al sitio, elementos del sector Coapa ingresaron al inmueble y detectaron a dos hombres y una mujer realizando labores de limpieza. Los uniformados observaron que los trabajadores intentaban remover rastros de sangre tanto en el interior como en accesos del lugar.

Además, algunos de ellos presentaban manchas hemáticas visibles en el calzado.

Por estos hechos fueron detenidos Miguel, de 26 años; Víctor, de 20; y Fernanda, de 27, quienes fueron trasladados ante el Ministerio Público.

Las autoridades los pusieron a disposición por su probable participación en la alteración del lugar de los hechos.

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La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Investigación Estratégica del Delito de Homicidio.

Previo a estas detenciones, en el estacionamiento del bar fue localizado el cuerpo de Rodrigo, de 23 años.

Paramédicos que acudieron al lugar confirmaron que ya no contaba con signos vitales. El joven presentaba impactos de arma de fuego en el hombro derecho.

Además, tenía manchas de sangre en el rostro y signos visibles de haber sido arrastrado.

Familiares señalaron que la agresión ocurrió dentro del establecimiento. Acusaron que, tras los disparos, personal del bar trasladó el cuerpo hacia el exterior.

De acuerdo con los primeros reportes, los agresores lograron escapar del lugar. Las autoridades indagan los hechos.

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