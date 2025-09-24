Nicolás Romero, Mex.- Agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) detuvieron a cuatro sujetos identificados como integrantes de un grupo criminal con orígenes en Jalisco, dedicados al robo de vehículo con violencia, tráfico de armas de fuego, homicidios y delitos contra la salud en los municipios de Toluca, Zinacantepec, Almoloya de Juárez, Atizapán de Zaragoza, Nicolás Romero y Tlalnepantla.

Edgar Guadalupe “N”, Ramón Alberto “N”, Neftaly “N”, y José Luis “N”, son investigados por un robo con violencia de una moto, ocurrido el pasado 14 de septiembre de este año, cuando despojaron a una mujer, quien conducía en la calle Morelos de colonia La Libertad, en Nicolás Romero.

De acuerdo con la investigación, los sujetos, quienes son considerados objetivos prioritarios, viajaban en dos motos, cuando aprovecharon que la víctima detuvo su marcha, se le cerraron para después amagarla con una arma de fuego.

Edgar Guadalupe “N” y Ramón Alberto “N” amenazaron a la mujer para posteriormente tirarla al piso y quitarle la unidad; además de advertirle que le harían daño a su familia si denunciaba el robo.

Fue mediante una orden de aprehensión que capturaron a los 4 sujetos, mismos que señalaron trabajar para un supuesto jefe de plaza en el estado de Guerrero, a quien identificaron como Francisco “N”, alias “El Chico”.

El arresto de los 4 sujetos ocurrió el pasado 15 de septiembre, en un operativo entre fuerzas estatales y federales que dejó como resultado también la recuperación de 3 vehículos de alta gama con reporte de robo.

La FGJEM precisó que dichas unidades fueron sustraídas de un tráiler en el municipio de Melchor Ocampo y a decir de los arrestados, las iba a llevar a Zirándaro, en el estado de Guerrero.

A los presuntos integrantes de esta célula delictiva también les fue cumplimentada una orden de aprehensión por el robo con violencia de un vehículo, ocurrido el pasado 12 de septiembre en la carretera libre a Amanalco de Becerra, en el municipio de Zinacantepec.

