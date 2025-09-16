Más Información

La Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública de la Ciudad de México, dio a conocer que tres trabajadores de la dependencia continúan en observación médica, luego de las agresiones que se registraron este con comerciantes de la vía pública en la plancha del .

Asimismo, detalló que en coordinación con la se logró la detención de uno de los agresores.

“Condenamos los hechos de violencia y las agresiones cometidas ayer, 15 de septiembre, en contra de nuestros compañeros servidores públicos en el Zócalo de la CDMX, por parte de comerciantes en vía pública”, publicó la dependencia.

Tres trabajadores del Gobierno de CDMX aún en observación médica. Foto: Especial.

En su cuenta de X, la Subsecretaría agregó que “tres de nuestros compañeros permanecen en observación médica y en proceso de recuperación. Gracias a la intervención de @SSC_CDMX, se logró la detención de uno de los agresores”.

Asimismo, la dependencia indicó que se han presentado las denuncias correspondientes y no se descansará “hasta dar con todas y todos los responsables”.

