Más Información

Operación Caballo de Troya; agentes migratorios detienen a 16 en redada de Los Ángeles

Operación Caballo de Troya; agentes migratorios detienen a 16 en redada de Los Ángeles

Si EU hubiera ejecutado a “El Mayo”, “El Chapo” o “El Viceroy”, México habría vivido narcoterrorismo: David Saucedo en Con los de Casa

Si EU hubiera ejecutado a “El Mayo”, “El Chapo” o “El Viceroy”, México habría vivido narcoterrorismo: David Saucedo en Con los de Casa

Del “No somos estos juniors abusivos del poder”, al “mandaron espías a mis vacaciones de Japón”; las frases de Andy López Beltrán

Del “No somos estos juniors abusivos del poder”, al “mandaron espías a mis vacaciones de Japón”; las frases de Andy López Beltrán

Prestamistas de Los Reyes La Paz se llevan a niño de 5 años como garantía de pago de mil pesos; es hallado muerto

Prestamistas de Los Reyes La Paz se llevan a niño de 5 años como garantía de pago de mil pesos; es hallado muerto

Va caravana migrante a CDMX por papeles y en busca de trabajo

Va caravana migrante a CDMX por papeles y en busca de trabajo

Caen 27 presuntos miembros de "Los Alfas" vinculados al CJNG; entre los detenidos se encuentra "El Alfa" supuesto líder de la célula criminal

Caen 27 presuntos miembros de "Los Alfas" vinculados al CJNG; entre los detenidos se encuentra "El Alfa" supuesto líder de la célula criminal

Cuautitlán Izcalli, Mex.— Un tubo de descarga de la presa El Ángulo colapsó esta semana por lo que personal del organismo municipal Operagua trabaja en su sustitución, luego de que vecinos reportaron la situación e incluso se manifestaron bloqueando calles el lunes, pues temen padecer inundaciones.

Para este miércoles, en la calle Carrizal, donde tronó la estructura hidráulica, trabajadores de Cuautitlán Izcalli laboraron para cambiar el tubo de casi 40 años de antigüedad.

El ayuntamiento puntualizó que realizan la incorporación de seis tramos de tubería de concreto reforzado de 1.07 metros de diámetro, material que les fue proporcionado por la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM).

Con maquinaria especializada abrieron más el tramo de la calle, en donde el lunes se abrió un socavón que causó preocupación entre los habitantes de la zona, entre ellos la vecina María de Lourdes Mata, quien indicó que en esa misma calle ocurrió otra fractura.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses