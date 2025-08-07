Cuautitlán Izcalli, Mex.— Un tubo de descarga de la presa El Ángulo colapsó esta semana por lo que personal del organismo municipal Operagua trabaja en su sustitución, luego de que vecinos reportaron la situación e incluso se manifestaron bloqueando calles el lunes, pues temen padecer inundaciones.

Para este miércoles, en la calle Carrizal, donde tronó la estructura hidráulica, trabajadores de Cuautitlán Izcalli laboraron para cambiar el tubo de casi 40 años de antigüedad.

El ayuntamiento puntualizó que realizan la incorporación de seis tramos de tubería de concreto reforzado de 1.07 metros de diámetro, material que les fue proporcionado por la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM).

Con maquinaria especializada abrieron más el tramo de la calle, en donde el lunes se abrió un socavón que causó preocupación entre los habitantes de la zona, entre ellos la vecina María de Lourdes Mata, quien indicó que en esa misma calle ocurrió otra fractura.