Tultepec, Méx.— Los caminos de La Saucera, donde se fabrica pirotecnia, se encuentran en malas condiciones y no pueden ser intervenidos por ser terrenos ejidales, aseveró el presidente municipal de Tultepec, Sergio Luna.

El ayuntamiento tiene la intención de mejorar las vialidades para que el acceso sea el idóneo en la zona permitida por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) para la fabricación de artificios pirotécnicos, agregó el alcalde.

Refirió que en próximas semanas se estará renovando el Comité Ejidal en La Castera y se acercarán con las nuevas autoridades para buscar una colaboración y mejorar el paso en La Saucera, sitio que alberga alrededor de 300 polvorines, lo que ayudará a que las unidades de emergencia entren en caso de alguna contingencia. Al recordar que la capacitación que ha implementado el Instituto Mexiquense de la Pirotecnia para los artesanos de la pólvora ha ayudado a disminuir los accidentes, el alcalde expuso que por el camino de La Castera transitan a diario camiones que cargan combustible de una gasera.

Al respecto, pirotécnicos entrevistados por EL UNIVERSAL mencionaron que la mayoría de las vialidades son de terracería y sólo en algunos tramos hay pavimento para que circulen con las unidades en las que transportan los materiales químicos con los que elaboran la pirotecnia —que se usa en fiestas patronales, fiestas patrias y fiestas decembrinas como posadas.

Jorge Urban sostuvo que en temporada de lluvias los caminos de La Saucera y La Castera registran anegaciones importantes, y tras la mayoría de las precipitaciones se enlodan, por lo que el paso de las unidades es difícil, aunado a los daños de unidades de carga.

Una de las vialidades más utilizadas es la llamada Saucera, recordó, por donde pasaron las unidades de emergencia de Protección Civil municipal, gobierno del Estado de México y pipas con agua el 11 de junio de este año, cuando se registró una explosión que cobró la vida de dos personas.