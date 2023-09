Buscan reconocer género no binario en actas de nacimiento en CDMX El diputado local de Morena, Temístocles Villanueva, señala que la propuesta establece que las personas mayores de 12 años que aún no se perciban como masculino o femenino, tengan el derecho al reconocimiento e inscripción de su género no binario

Foto ilustrativa: Pixabay