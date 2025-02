Otumba, Méx.—Pueblo por pueblo y casa por casa de Teotihuacán buscan a Julieta, una burrita y a Felipe, un asno que fueron robados el lunes pasado de Burrolandia, el único santuario de borricos que existe en la Zona Metropolitana del Valle de México.

“Se sigue en la búsqueda, hay un operativo permanente que están llevando a cabo las autoridades a nivel regional, pero aún no tenemos resultados. Al parecer se los llevaron juntos, se está buscando en la misma zona, pero no tenemos certeza de nada, pudieron llevárselos por separado, no sabemos realmente lo que pasó”, dijo Germán Flores Souza, fundador de Burrolandia.

Las autoridades localizaron el martes en Nopaltepec a Lucero, una yegua y a Spirit, un caballo, también hurtados ese día, a los cuales los regresaron a las instalaciones del inmueble.

Tuvieron algunas lesiones leves, pero en términos generales se reportan en buen estado de salud.

En el santuario no hay video cámaras de seguridad instaladas por un problema técnico de telefonía en la zona, por lo que no se pudo captar imágenes de lo que ocurrió el lunes pasado cuando abrieron un boquete en uno de los espacios del inmueble por donde sacaron a los cuatro animales.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), encargada de la investigación, se ha dado a la tarea de recopilar imágenes de las videocámaras instaladas en las entradas y salidas de Otumba, para tratar de identificar a los presuntos responsables del robo.

Flores Souza aclaró que no se ha ofrecido alguna recompensa para la localización y recuperación de los dos borricos, como se ha difundido en las redes sociales.

“Julieta, es una burrita muy noble, de color claro, no tiene mayores problemas físicos, Felipe es un burrito que viene de Puebla, de un santuario que nos hizo favor de mandarlo, se llama Perro Callejero, trae una lesión ocular”, contó.