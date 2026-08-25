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La jefa de Gobierno, Clara Brugada, acusó a la oposición de promover amparos para evitar que avance la construcción de la Línea 5 del Cablebús que conectará el Cetram Mixcoac con las zonas altas de la Magdalena Contreras y Álvaro Obregón.
“Hasta ahorita, incluso los amparos que han generado, pues no han procedido; pero nos preocupa que, al no decir públicamente que se oponen a cualquier obra, estén utilizando métodos en los que va quedando claro su participación, para evitar que avancen las obras. Así lo hicieron en algunas Utopías, así lo están haciendo en algunas estaciones del Cablebús”, indicó.
En conferencia de prensa, la mandataria capitalina pidió a la oposición decir “con claridad” si están de acuerdo o no con la construcción de determinadas obras, pues señaló que también utilizaron este método para algunas Utopías.
“Que la oposición diga con claridad si están de acuerdo o no están de acuerdo con obras tan importantes como éstas y que no se escondan a través de otro tipo de mecanismos”, pidió la funcionaria.
Brugada aseveró que su administración está abierta al diálogo con los vecinos para informarlos, atenderlos y construir acuerdos con ellos. “Se llevan a cabo reuniones, asambleas para platicar, para aclarar, para garantizar que las obras se lleven a cabo bien, con el menor deterioro de las condiciones, donde los vecinos interactúan”, indicó.
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