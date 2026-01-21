La jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que independientemente de la resolución que haga la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto al tema de desalojos, su administración está a favor de apoyar a las personas que son desalojadas.

“Nosotros estaremos al pendiente de lo que la Suprema Corte defina. Es un poder que obviamente está por encima de la ciudad, y respetamos lo que ellos puedan resolver. Lo que sí, es que nosotros aquí en la ciudad, estamos porque se apoye a las personas que son desalojadas, como lo hemos hecho”, dijo.

Precisó que su administración busca atender no sólo las consecuencias ante un desalojo, sino evitar este tipo de hechos que estén poco claros jurídicamente.

“Queremos que el Programa de Vivienda se les ofrezca de inmediato, pero no sólo las consecuencias de un desalojo, sino como ustedes saben, revisar desde antes y evitar desalojos ilegales. Y éste es el tema, no es ya sólo las consecuencias ante un desalojo, sino que estemos evitando que haya desalojos que estén poco claros jurídicamente, como nos ha tocado en esta administración enfrentar”, dijo.

Aseveró que se revisará cada caso que se pretenda desalojar, y señaló que su administración garantizará por ley este tema, independientemente de lo que resuelva la SCJN.

“Vamos a revisar cada caso en donde se pretenda desalojar, que se cumpla. Y nosotros estaremos apoyando. Tenemos un programa con el que duplicamos los recursos, que es el de vivienda, que tiene que ir a los que más lo necesitan. Así que nosotros estaremos garantizando por ley este tema, como ciudad, independientemente de lo que resuelva la Suprema Corte”, señaló.

