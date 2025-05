La jefa de Gobierno, Clara Brugada, consideró que el Instituto Federal de Defensoría Pública ha “entorpecido” la dignificación de la vida de migrantes en la CDMX, luego de que migrantes que viven en un campamento de Vallejo se ampararon para evitar su traslado a otros puntos de la capital.

En conferencia de prensa, la mandataria señaló que se ha hablado con la titular de ese organismo, el cual depende del Poder Judicial, y ella “se asombró” de las acciones que se han implantado en la CDMX en favor de los migrantes; sin embargo, se siguió impidiendo el traslado de migrantes de este punto.

“Estamos concluyendo, esperamos que el juez ya resuelva. Aún así, nosotros consideramos que en general han entorpecido la dignificación de la vida de los migrantes en la Ciudad de México. Así que vamos a continuar -el área de Atención a la Movilidad Humana del Gobierno capitalino- trabajando e invitando a las personas”, dijo.

Afirmó que si se encuentran con más resistencia de parte de la Defensoría para estos laborales del Gobierno de la CDMX, se irá haciendo cada “más y más público”.

“Lo único que nosotros pensamos es que ellos deberían de apoyar a que los migrantes vivan en mejores condiciones. Entonces no entendemos por qué esta reacción de la Defensoría, de la gente que depende de la Defensoría, que cada vez que acuden los compañeros de la Secretaría de Gobierno y del área de movilidad, se ponen en una actitud de resistencia”, señaló.

En su oportunidad, Temístocles Villanueva, comisionado para la Atención a la Movilidad Humana del Gobierno capitalino, asevero que más allá del tema jurídico -que ya se está analizando” lo más complejo es luchar contra la desinformación que se ha dado en este caso, pues advirtió que las brigadas de abogados que envía la Defensoría desinforman a la población que pernocta en el campamento de Vallejo, generandoles temor de que serán enviados a las estaciones migratorias del Instituto Nacional de Migración y que perderán su trámite de solicitud de refugio que concede Comar.

“Es importante poner en contexto, Comar no permite que durante el desarrollo del trámite la persona se pueda mover de la entidad federativa. Es decir, si iniciaron su trámite ante Comar en la Ciudad de México, no pueden salir de la Ciudad de México. Están protegidos, pero no pueden salir de la Ciudad de México hasta lograr obtener el reconocimiento como refugiados y refugiadas. Entonces, las abogadas y abogados lo que dicen es, cuidado, porque si te vas con ellos, te van a enviar a Tapachula, y tú vas a perder tu trámite y ya no vas a poder lograr obtener tu reconocimiento como persona refugiada”, afirmó.

Asimismo, aseguró que los traslados que ha hecho el Gobierno de la CDMX han sido voluntarios, y no sé ha hecho uso de la fuerza pública en ningún caso.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL